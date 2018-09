Commercio, un bando per rivoluzionare il proprio negozio

Continua l’attività dell’Amministrazione comunale volta a facilitare e supportare le attività commerciali del territorio, anche attraverso la segnalazione delle opportunità di finanziamento offerte dai vari enti.

Giovedì 20 settembre alle ore 13 a Villa Tovaglieri saranno presentati alle attività commerciali i contenuti del bando regionale ‘Storevolution’ che ha l’obiettivo di supportare le micro, piccole e medie imprese commerciali al dettaglio in sede fissa nell’affrontare i cambiamenti legati alla rivoluzione digitale che ha modificato le abitudini e i comportamenti di acquisto dei consumatori e di consentire un riposizionamento strutturale del modo di fare negozio.

L’incontro è promosso dagli assessori Paola Magugliani (Promozione del territorio e attrazione risorse) e Manuela Maffioli (Commercio), in collaborazione con Ascom: un’iniziativa dettata dalla necessità che in un’epoca in cui l’e-commerce prende sempre più piede, i negozi di vicinato stiano al passo con i tempi e diventino più smart attraverso app o altri sistemi digitali che facilitino gli acquisti, i pagamenti e la gestione del magazzino e semplifichino la relazione con il cliente.

La presentazione del bando sarà affidata ai vertici di Ascom e al dirigente della Direzione generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia Maria Carla Ambrosini: a disposizione delle imprese commerciali che vogliono innovare i loro negozi nove milioni e mezzo di Euro, le domande possono essere presentate fino all’8 ottobre.