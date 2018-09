Conto alla rovescia per l’apertura della funivia più alta del mondo

Tecnologie all’avanguardia e design di alto livello, curato nei minimi dettagli. Sarà inaugurata con una grande cerimonia, il prossimo 29 settembre, la “Matterhorn glacier ride“, la cabinovia 3s più alta del mondo. L’impianto collegherà Zermatt al Piccolo Cervino offrendo ai turisti la possibilità di un incredibile giro sul ghiacciaio.

Il cantiere per la costruzione della cabinovia ha visto impegnate 145 persone provenienti da 38 diverse aziende, italiane e svizzere. Dalla sua apertura, la funivia 3S (sistema a tre cavi) trasporterà fino a 2000 passeggeri all’ora per il Matterhorn glacier paradise (Klein Matterhorn) – 365 giorni all’anno.

L’investimento per la la costruzione della funivia è ammontato a circa 52 milioni di franchi svizzeri. Il progetto ha presentato enormi difficoltà sia per i lavoratori che per le tecnologie impegnate poiché ad altitudini di 3821 metri il progresso del cantiere è stato fortemente influenzato dal vento e dal freddo.

UN’OPERA SPETTACOLARE

Si tratta di uno dei cantieri più impegnativi mai realizzati: dalla primavera 2016 (i lavori sono iniziati il primo aprile), la funivia 3S (sistema a tre cavi) più alta del mondo è in costruzione ad un’altitudine compresa tra 2939 e 3883 metri. Tutte le aziende coinvolte nella realizzazione di questa installazione unica hanno dovuto affrontare immense sfide tecniche e logistiche. La costruzione di una stazione a monte a quasi 4000 metri si è rivelata particolarmente impegnativa. L’ambiente alpino estremo ha messo a dura prova, non solo i lavoratori, ma anche i materiali e le attrezzature utilizzate.