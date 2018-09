Cronaca vera tra le nuove uscite nelle sale

Raccontano storie notissime le nuove uscite nelle sale in questo fine settimana: da John Gotti a Stefano Cucchi, i nuovi film parlano di storie di cronaca che hanno fatto parlare il mondo per anni

Il 12 settembre esce al cinema e in contemporanea sulla piattaforma Netflix l’attesissimo Sulla mia pelle, diretto da Alessio Cremonini.

Il film racconta i 7 giorni che tracorsero dell’arresto alla morte di Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi.

In questo periodo, Cucchi venne a contatto con 140 persone fra membri delle forze dell’ordine, infermieri, medici, giudici in quella che è diventata una storia di cronaca nera tristemente nota, fonte di grande dibattito.

La prospettiva è quella della sorella di Stefano, Ilaria, cui presta il volto Jasmine Trinca.

John Travolta interpreta invece uno dei più celebri boss mafiosi della storia americana in Gotti – il primo padrino, nelle sale italiane da giovedì 13 settembre.

Il film segue l’ascesa nell’universo criminale di John Gotti, che negli anni 80 capeggio’ la famiglia newyorchese dei Gambino e divenne una vera e propria celebrità, circondato da un’aura di intoccabilita’.

A chi è alla ricerca di un titolo leggero invece suggeriamo Dog Days, in cui le avventure dei personaggi si intrecciano con quelle dei loro cani: una giornalista con un quattrozampe in terapia, una barista innamorata di un bel veterinario e una dog sitter in cerca dell’uomo giusto sono solo alcune delle protagoniste di questa commedia simpatica e corale.

LA PROGRAMMAZIONE NELLE SALE