Discarica abusiva eliminata, ma il bosco resta pulito un giorno solo

La discarica abusiva viene ripulita ma nel giro di meno di ventiquattro ore già ricompaiono i primi rifiuti. Succede a Lonate Pozzolo ed è una storia “emergente”, per così dire, di inciviltà.

«Ieri gli operatori SAP hanno provveduto a pulire la discarica abusiva di via 24 maggio, con l’impiego di tempo e denaro pubblico. Pochi minuti fa mi sono recata sul posto per vedere dal vivo la situazione che mi avevano inviato in foto» ha scritto nel primo pomeriggio il sindaco di Lonate Pozzolo Nadia Rosa. Postando le foto del bosco ripulito e subito sporcato: «già c’è un borsone abbandonato contenente rifiuti apparentemente da cantiere. Non ci sono parole!».

L’episodio viene riportato anche “in coda” a una polemica politica locale: l’ex vicepresidente dell’azienda comunale (nominato ai tempi del centrodestra, oggi in Comune c’è una lista civica) aveva risposto alle critiche sull’operato negli anni scorsi con una lunga lettera, accompagnata – appunto – con la segnalazione dell’ennesima discarica sulla periferica via 24 maggio. È un problema annoso, anche perché il Comune di Lonate ha un territorio enorme, tra i più grandi della provincia di Varese. Anche tra i commentatori del post del sindaco c’è chi fa notare che lungo la via nella zona verso Castano ci sono già altri due cumuli di rifiuti.