Donne e trail running: all’Insubria si proietta “Duality”

Questa sera, 25 settembre alle ore 21, presso l’Aula Magna dell’Università Insubria (via Ravasi 2, Varese), si terrà la prima proiezione di Duality in provincia di Varese (ingresso gratuito).

Duality è un film ideato e prodotto da Vibram e girato dal regista Alessandro Beltrame che parla di donne e di trail running.

La serata è organizzata in collaborazione con il CAI sez. Varese e sarà dedicata allo sport al femminile.

Saranno presenti Yulia Baykova (atleta del Trailrunning Team Vibram), Roberta Orsenigo (autrice, giornalista e ultra runner) , Katia Tomatis (atleta dello Skialp Team Vibram) e Marta Poretti (atleta outdoor specializzata in avventure estreme e Tester Vibram).

DUALITY

In “Duality” quattro donne, quattro forti ultrarunner, raccontano le loro vite che si snodano tra una quotidianità fatta di famiglia e lavoro, e la corsa in montagna. Due condizioni apparentemente opposte, donna e atleta, ma che in realtà hanno bisogno l’una dell’altra per esistere. Donne normali che ad un certo punto della loro vita decidono di fare cose straordinarie, di percorrere strade nuove, mettendoci forza, ostinazione e impegno.

La serata è inoltre inclusa nel programma di Nature Urbane, festival del paesaggio organizzato dal comune di Varese http://www.natureurbane.it/.