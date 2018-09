Due varesini tra i grandi della pasticceria a Sweety of Milano

Ci sono anche due varesini tra i 25 maestri pasticceri che rendono grande l’appuntamento di “Sweety of Milano”, che nel weekend del 15 e 16 settembre consuma al palazzo delle Stelline la sua quarta edizione.

Galleria fotografica Varesini a sweety of milano 4 di 10

Due realtà consolidate nel territorio come Denis e Andrea Buosi da Varese e Mario Bacillieri da Marchirolo (li trovate nella galleria fotografica), sono infatti protagonisti di alcuni dei 60 eventi programmati, e fanno conoscere, nel chiostro del palazzo delle Stelline, alcune delle loro più famose prelibatezze accanto a tanti altri top pasticceri coinvolti nell’evento.

Tra i protagonisti delle masterclass e degli stands ci sono infatti nomi famosissimi: da Iginio Massari a Sal De Riso, da Ernst Knam a Luigi Biasetto, e ancora Alfonso Pepe, Gino Fabbri, Maurizio Santin, Omar Busi, Stefano Laghi, Gianluca Fusto, solo per citarne alcuni: tutti riuniti in un vero e proprio simposio di pasticceria in cui scoprire, assaggiare e imparare divertendosi le ricette dei più grandi maestri pasticceri italiani, che si chiuderà nel pomeriggio di domenica 16.