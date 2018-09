Enzo Laforgia “sbarca” in Francia con Curzio Malaparte

C’è anche una parte curata da Enzo Rosario Laforgia nel volume “Malaparte” pubblicato da L’Herne e dedicato al famoso scrittore Curzio Malaparte. Lo storico varesino, docente del liceo Classico Cairoli di Varese, che all’autore di “Kaputt” e “La pelle” ha dedicato ben due saggi pubblicati in Italia da Vallecchi (“Viaggio in Etiopia e altri scritti africani di Curzio Malaparte” e “Malaparte scrittore di Guerra”), ha curato il capitolo “L’alterità africana” che ricostruisce gli anni trascorsi in Africa da Malaparte, durante il periodo coloniale fascista.

Il 13 settembre scorso, in occasione del 120mo anniversario della nascita di Kurt Suckert (vero nome di Curzio Malaparte), Maria Pia De Paulis, direttrice de “Le cahier de l’herne”, ha presentato il volume all’Istituto italiano di cultura a Parigi.