Ermanna Ferrario nuovo consigliere comuale di Partecipare Insieme

Il consigliere comunale Sergio Beghi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di Partecipare Insieme 2.0. È subentrata Ermanno Ferrario, per la prima volta tra i banchi del consiglio comunale. «È nostra scelta creare un ricambio ra i banchi dell’opposizione – ha spiegato Beghi -, proprio per dare ad altri la possibilità di fare esperienza». Visibilmente emozionata la Ferrario che ha preferito non commentate il suo ingresso in consiglio comunale.