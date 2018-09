Festa dello sport, si gioca sul lungolago

Sabato 22 settembre 2018, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, si svolgerà sul lungolago di Porto Ceresio la Festa dello sport per tutti: un evento che vedrà la presenza di oltre 30 stand in cui altrettante associazioni sportive provenienti da tutta la provincia di Varese presenteranno il proprio sport di terra e di acqua attraverso brochure, incontri con i propri sportivi e dimostrazioni sportive a cui tutti potranno partecipare gratuitamente.

L’evento avrà una particolare attenzione anche alle attività sportive accessibili ai diversamente abili, nello spirito di voler concepire lo sport come un’attività concretamente accessibile a tutti.

All’interno delle piazze che si affacciano sul lungolago (piazza Sant’Ambrogio e piazza Bossi), verranno inoltre realizzati dei campi prova dove le associazioni sportive proporranno delle esibizioni con i propri atleti.

Già da 3 anni Porto Ceresio ospita nella settimana europea dello sport di settembre un evento di promozione dello sport realizzato in collaborazione con il plesso scolastico Enrico Fermi ed il Comitato Genitori, al fine di stimolare i giovani studenti alla scelta di un attività fisica per il proprio benessere fisico e mentale.

Quest’anno l’evento assume un significato ancora più particolare, diventando uno degli step fondamentali di un progetto che vedrà la cittadina lacustre diventare sempre più accessibile sia per i propri abitanti sia per i visitatori. Il progetto si chiama “HandiAMOalLAGO” e vuole proporre un’offerta di turismo accessibile per consentire la scoperta delle tante attrattività della suggestiva cittadina che si affaccia sul lago di Lugano e dei tanti sport che vi si possono praticare a terra e in acqua anche da parte dei diversamente abili.

“È stato un lavoro di squadra con tutti i miei assessori e la consigliera alle politiche sociali Monia Casale” tiene a precisare il Sindaco Jenny Santi. “Fondamentale è stato l’ausilio di Bruno Frangi, vice Presidente ASD AUSportiva Niguarda, in collaborazione con l’Associazione Niguarda Onlus Milano, che ci ha sensibilizzati nel concepire l’accessibilità nel senso più ampio del termine: uno strumento per venire incontro alla persona con disabilità, agli anziani che hanno difficoltà motorie, alla mamma con il passeggino, al cittadino con una gamba ingessata… e renderli autonomi nei loro spostamenti sul nostro territorio.

Un sentito ringraziamento anche al plesso scolastico Enrico Fermi, i cui studenti, coordinati dalla vicepreside Debora Bianchini e dal prof. Belli, hanno collaborato alla mappatura del nostro comune per individuare percorsi ed edifici accessibili in autonomia o con ausilio. Da tale analisi è nata una mappa sull’accessibilità del nostro territorio che verrà presentata durante la Festa dello sport per tutti e che sarà scaricabile gratuitamente dal sito del nostro Comune ed aggiornata dopo ogni intervento che renderà da adesso in poi sempre più accessibile e accogliente Porto Ceresio”.

Obiettivi della Festa dello Sport per tutti di sabato 22 settembre saranno la promozione dello sport nei confronti dei giovani per un maggiore benessere psico-fisico, la promozione dello sport verso persone con disabilità quale riscatto fisico e sociale, lo scambio di best practice tra le varie associazioni sportive affinché sempre più associazioni possano prevedere anche attività praticabili da parte dei diversamente abili. A pranzo e a cena verranno aperti gli stand gastronomici, il cui ricavato andrà a favore del progetto HandiAMOalLAGO e sul palco di piazza Bossi la band “Acoustika” offrirà musica dal vivo. I visitatori potranno raggiungere Porto Ceresio con l’auto o con il treno, raggiungendo poi a piedi il lungolago dalla vicina stazione ferroviaria.