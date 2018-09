Festa di fine estate (gratuita) alla piscina di Saronno

L’estate si avvia alla sua conclusione, ed è importante affrontare con il piede giusto l’arrivo dell’autunno e la ripresa delle consuete attività, senza mai dimenticare che il mantenimento della forma fisica e del benessere parte dall’attività sportiva, che va svolta con frequenza ad ogni età.

E’ per questo che Saronno Servizi SSD, in linea con il motto “sport al servizio del cittadino”, ha organizzato una grande festa gratuita aperta a tutti gli utenti: un evento all’insegna dello sport e del benessere in generale, nato da un’idea di promozione di tutti i corsi organizzati dalla società: non solo i corsi di nuoto e di acquafitness della Piscina di Saronno, ma anche le attività che si tengono al PalaExbo e i corsi di pattinaggio del Palaghiaccio saranno presentati con il programma della stagione invernale.

Un’iniziativa che vuole anche creare squadra con alcune delle principali associazioni sportive saronnesi, avviando una nuova fase di crescita di Saronno Servizi SSD in ottica “multi-sportiva”: il nuoto, rappresentato dall’Associazione Rari Nantes Saronno che celebrerà proprio il 7 settembre quarant’anni di attività agonistica cittadina; il tennis, con Sporting Club Saronno, struttura all’avanguardia nel panorama tennistico locale e internazionale; lo sci, con Sky For Fun, associazione che da ormai anni promuove la pratica dello sci per bambini, ragazzi e adulti; Tennis Tavolo Saronno, associazione storica saronnese … e molte altre realtà cittadine che operano all’insegna dello sport.

L’evento si terrà venerdì 7 giugno dalle ore 18 alle ore 22 presso l’impianto estivo all’aperto, in via Miola 5, dove verranno allestiti i gazebi degli sponsor e le aree aperte al pubblico per far provare gratuitamente a tutti i partecipanti le diverse discipline. Per celebrare l’anniversario dei 40 anni di attività la Rari Nantes Saronno organizzerà una staffetta di nuoto celebrativa svolta dai suoi atleti con la partecipazione della campionessa Anna Maria Mazzetti.

“VOLA IN ALTO CON NOI! E PARTI CON IL PIEDE GIUSTO A SETTEMBRE”, è lo slogan della campagna di comunicazione che intende valorizzare le importanti novità finalizzate al miglioramento della struttura e dei servizi rivolti ai cittadini.

Ecco il programma dell’evento:

Ore 18.00: conferenza stampa di presentazione delle novità della stagione invernale

Ore 18:30 -19.30: prove fitness gratuite aperte a tutti

Ore 19:30: staffetta con gli atleti della Rari Nantes Saronno e celebrazione dei 40 anni di attività dell’associazione

20:00: spettacolo di flyboard con atleta del centro DK Summer Club di Ispra (VA)

«E’ con piacere che avviamo la stagione invernale 2018/2019 con una nuova iniziativa estesa alle famiglie: abbiamo nel corso degli ultimi mesi portato avanti diversi interventi finalizzati al miglioramento delle nostre strutture e dei servizi erogati ai cittadini – ha commentato Katia Mantovani, nuovo Amministratore Unico di Saronno Servizi SSD, e ha aggiunto-. Questa iniziativa vuole essere un segnale di apertura della città di Saronno al mondo sportivo e associativo presente sul nostro territorio, nell’ottica di raggiungimento di obiettivi comuni. Per questo ho deciso di rendere disponibile un servizio di ascolto dei cittadini interessati a scrivermi direttamente alla mia email personale». Il servizio di raccolta delle segnalazioni degli utenti relative alle attività inerenti alla gestione della Piscina di Saronno, del PalaExbo e del Palaghiaccio è attivo a questa email: katia.mantovani@saronnoservizi.it

La serata di venerdì prossimo sarà supportata da Radio Millennium, che svolgerà il ruolo di media partner dell’evento, e che durante la serata sarà aperta l’area ristoro del Bar Steel con la possibilità di acquistare snack a base di frutta realizzati in collaborazione con il negozio “La Bottega Contadina”.