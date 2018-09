I giovani talenti del Running Flutes in concerto

Lakescapes, la rassegna culturale del Lago Maggiore, ospita il concerto dei Running Flutes, gruppo musicale da camera nel quale giovani talenti, allievi ed ex allievi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, sono affiancati e supportati dall’esperienza musicale e orchestrale di affermati professionisti.

L’appuntamento è sabato 22 settembre, alle 21.00, presso la Società Operaia di Lesa.

I Running Flutes sono formati da tutta la famiglia dei flauti (ottavino, flauto in MI bemolle, flauto in DO, flauto in SOL, flauto in DO basso), da un contrabbasso e percussioni. Offrono un’ampia gamma di profili musicali: dai brani originali scritti appositamente per questo tipo di formazione alle trascrizioni di brani classici, dalla musica leggera e jazz alla musica popolare e latino-americana. Musica di ogni genere adatto alle esigenze di un pubblico competente e, al tempo stesso, in grado di entusiasmare anche orecchie meno esperte.

Il PROGRAMMA

J.S. BACH Badinerie

W.A.MOZART Divertimento in Fa K. 138

G. BIZET Farandole, da L’Arlesienne

M. DE FALLA Danza spagnola, da La vida breve

W.A. MOZART Rondò , per flauto solo e orchestra (solista: Danilo Putrino)

A.PIAZZOLLA Oblivion, per flauto solo e orchestra (solista: Rebecca Viora)

P.MASCAGNI da Cavalleria Rusticana, Intermezzo Sinfonico

G. GERSHWIN Favourites

L. BERNSTEIN Medley da West Side Story

T. JOBIM Desafinado

L. ANDERSON The Tipewriter (solista : Jordi Manuello)

RUNNING FLUTES – CONCERTO

LAKESCAPES – TEATRO DIFFUSO DEL LAGO

22 Settembre 2018, Società Operaia Piazza IV Novembre 1, Lesa, ore 21

Running Flutes

con

Flauti in Do: Rebecca Viora, Danilo Putrino, Emanuele Groppo,Madalina Smocov, Paola Dusio, Francesca

Landoni, Irene Silani

Flauti in Sol: Edgardo Egaddi, Mauro Tardivo

Flauto in Do basso: Anita Cravero

Contrabasso: Irene Fornasa

Percussioni: Jordi Manuello

Ingresso € 15, ridotto con prenotazione € 12

Per informazioni: www.accademiadeifolli.com