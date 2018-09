Gli anelli Spez zati di Soraya

Appuntamento da non perdere quello di mercoledì prossimo a Varese per conoscere da vicino l’opera di Soraya Arianna Cordaro, autrice varesina che presenterà al pubblico la raccolta di poesie “XXII anelli Spez zati”.

Nella prefazione di “XXII anelli spez zati” Dino Azzalin scrive:

«Soraya ci guida su questa fune sospesa nel vuoto, come una funambola che danza tra ingranaggi rotti, rumori d’acciaio, corpi sgranati, per vie d’uscita (e di entrata) di un profondo bisogno d’amore. E questi 22 anelli spezzati (speziati) vengono danzati in una spirale di fuoco, in cui si avvertono odori, aromi, profumi, e dove si sente il clangore del ferro dentro gabbie irate per la prigionia del (non)senso».

Soraya destruttura e ricompone parole dense di significato ed immagini prepotentemente evocative, un passaggio del cammino dell’autrice che anticipa l’opera prima “Centimetri di anima” di cui fanno parte anche i testi di “Am p o l l e” ( GaEle Edizioni) il più recente lavoro, dove la poesia si permea della melodia di passaggi morbidi, strutture brevi ma ancora incalzanti, un invito a scorrere le pagine con l’immaginazione.

I testi di “XXII anelli Spez zati”compaiono in numerosi eventi, sono divenuti performance di poesia e danza di impatto, interpretati durante concerti di musica classica e opera come filo conduttore di temi profondi e di valenza sociale, come la dignità e la lotta contro la violenza. Persiste il cuore pulsante che offre, descrive, sogna e si batte per l’amore, la libertà e la dignità.

Sorprendente la naturalezza e il successo del connubio artistico per il Vernissage con la pittrice Manuela Vasconi “ Funamboli nella meraviglia della realtà” (Corte dei brut di Gavirate)-È questo il potere dell’arte, – spiega Soraya – destrutturare un pensiero e ricomporlo nell’opera, sublimare e modificare frammenti di sé.

Ho ritrovato miei centimetri di anima nelle sue opere e ad ognuna ho chiesto di camminare con me tra i “XXII anelli spez zati “ per un breve tratto, insieme.

Il percorso espositivo delle opere fa luce sull’intimo dialogo con la poesia della raccolta.

«Le chiavi interpretative divengono molteplici e invitano a leggere la realtà della pittura narrante, incontrando Stupore, Tensione e Meraviglia – Conclude Dino Azzalin – È un dettato dirompente di osata “carnalità” poetica e l’originalità delle scene fa di questo libercolo tutt’altro che scontato, il giusto viatico per una gradevole lettura»

Biografia:

Soraya Cordaro, scrittrice, ballerina, coreografa e insegnante di danza. Ha ideato “Funambola tra le stelle”, percorso educativo per le scuole, AlterEgo Flames”, “C a g e s” e “Funamboli tra le stelle”per il teatro e le sue performance. Autrice della favola “Funamboli tra le stelle”.

Sua la plaquette di poesia “XXII anelli spez zati” e la raccolta “A m p o l l e”, GeEle edizioni, importante collaborazione con lo scultore Giorgio Robustelli. Nel 2015 fonda a Varese la Icon Dance Academy, accademia di arte e danza. Nel 2016 partecipa ad un evento organizzato dalla Fondazione Mazzoleni in occasione del Festival del Cinema di Venezia con una performance di danza per Christopher Lambert. Note le sue collaborazioni in ambito artistico e teatrale con poeti, artisti, scultori e musicisti come autrice, voce narrante e ballerina.E’ parte del Trio “I gigli d’acqua” (flauto, chitarra, danza e poesia) con cui si esibisce in concerti e performance tra cui lo spettacolo teatrale di cui è autrice “Centimetri di anima”

Mercoledi 26 settembre ore 18.30

Presentazione di “XXII anelli Spez zati” plaquette di poesia di Soraya Arianna Cordaro

a cura di Dino Azzalin – Libreria Ubik, P.zza Del Podestà 1-Varese

Le copie di “XXII anelli Spez zati” saranno in vendita a 15 euro.