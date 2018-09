Grande segreto e molta attesa: come sarà il primo palio?

(Michele Battistella al lavoro nel suo “Atelier che non c’è”)

Sale l’attesa in tutto il paese per la prima edizione del Palio vedanese, un’iniziativa a cui stanno lavorando da diversi mesi un comitato organizzatore e tanti volontari del rioni cittadini.

Il palio si svolgerà da venerdì 21 a domeni 23 settembre durante i festeggiamenti per la festa del patrono San Maurizio e sarà un primo momento per dare il via ad una manifestazione che possa durare nel tempo, coinvolgendo sempre più persone.

Come ogni Palio che si rispetti, anche quello vedanese avrà il suo “palio”. Ci sta lavorando un artigiano artista vedanese, Michele Battistella titolare dell’Atelier che non c’è.

Marco Zago, che presiede il comitato orgnizzatore del Palio, non si lascia scappare alcuna anticipazione su come sarà il “palio”, ma di certo non sarà banale: Michele è un incisore e trasferisce sul metallo disegni suoi e di amici, crea gioielli e oggetti dai tratti leggeri.

«Ho cercato di interpretare in modo personale il concetto di “palio” – dice Michele – e sono molto contento della fiducia che mi ha accordato il Comitato, che non ha voluto dare alcuna imposizione e mi ha lasciato libero di esprimermi».

Intanto si lavora anche nei rioni per realizzare gli addobbi che abbelliranno le “contrade” e per mettere a punto la sfilata che attraverserà le vie del paese. «Sarà una prima edizione ancora un po’ di rodaggio – spiega Zago – ma sarà l’occasione per fare vedere che un’idea si è trasformata in qualcosa di concreto grazie alla partecipazione di tante persone animate dalla voglia di fare qualcosa di nuovo per il paese».

L’appuntamento è dunque dal 21 al 23 settembre e tutti i vedanesi sono invitati ad assistere a a sostenere questa nuova avventura.