Il Perseghett vince il primo Palio dei Rioni

Il primo Palio dei Rioni di Vedano Olona si conclude con una pennellata di rosa. E’ infatti il rosa il colore del Rione Perseghett, che si è aggiudicato la prima edizione di questa nuova manifestazione.

Una vera novità per il paese, che è risultata una piacevole sorpresa per la sua riuscita, per le tante persone coinvolte e per il bel clima di festa che ha contagiato tutto il paese.

Dalla cerimonia inaugurale in piazzetta della Pace alla caccia al tesoro che ha animato la giornata di sabato, fino alla festa di oggi pomeriggio con sfilata, banda e musica in piazza, tutto ha funzionato alla perfezione, con grande soddisfazione di tutti.