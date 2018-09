Tutti in piazza per l’apertura del primo Palio dei Rioni

Tanta gente e un clima di festa ieri sera in piazzetta della Pace per la cerimonia di apertura del Palio dei Rioni. La prima edizione della manifestazione si è aperta con la presentazione dei sei Rioni e proseguirà oggi con una caccia al tesoro e con la visita della giuria che dovrà valutare le decorazioni con cui sono state addobbate strade e piazze del paese.

Galleria fotografica Vedano Olona - Palio 2018 apertura 4 di 16

Domani la sfilata in costume per le vie del centro e la consegna del palio al rione vincitore in piazza San Maurizio.