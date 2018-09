Guida ubriaco, i carabinieri lo denunciano

Durante la scorsa nottata i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 43enne di Varese cameriere poi che resosi responsabile del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

In particolare i militari operanti nel corso di un servizio di pattuglia procedevano al controllo alla circolazione stradale del soggetto mentre transitava in viale Belforte alla guida della propria autovettura Kia in evidente stato di alterazione psicofisica conseguente al abuso di bevande alcoliche. Sottoposto ad accertamento del tasso di alcolemia mediante esame strumentale veniva appurato che lo stesso si era messo alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.