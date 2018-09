Guy Tang a Milano: le tinte fluo #Mydentity sono la nuova moda capelli

Il gran ritorno di Guy Tang a Milano è stato accolto in pompa magna: l’hair stylist di Hollywood, nell’evento in Lombardia di quest’anno, ha presentato la sua linea professionale #Mydentity a parrucchieri italiani e provenienti da altre città europee e non.

Durante lo show il maggiore sponsor dei prodotti Olaplex ha mostrato le sue tecniche e le tinte del momento, alternando decolorazioni estreme e balayage pastello che hanno contribuito alla sua celebrità. Il più noto parrucchiere del mondo delle star ha portato una ventata d’aria fresca con nuove tinte ancora più estroverse: fluo!

Un turbinio di mode stravaganti o arte vera e propria?

Il Teatro Nazionale di Milano ha visto chiome e capigliature eclettiche, a partire dal balayage che ha reso famoso Tang, di tutti le forme e colori, seguendo gli ultimi hair trend. E se la recente moda ha visto protagonisti i capelli decolorati e l’hashtag #pinkhairidontcare, le tinte dell’hair activist americano di origini asiatiche, contenenti una quantità di pigmenti colorati oltre cinque volte quelli presenti nelle formule classiche, i colori splendenti e le capigliature moderne hanno reso rivoluzionario e imperdibile l’evento tenutosi poco meno di due mesi fa. Mezzo migliaio di parrucchieri hanno assistito ed appreso le tecniche del maestro, mentre lo vedevano all’opera, passo dopo passo, sui meravigliosi capelli di una serie di modelle per un periodo di quasi tre giorni. Novità su novità, sfumature di colore incredibili, una tecnica e una precisione ai limiti della perfezione, quasi non umana; uno show eclettico proprio come il suo protagonista.

Guy Tang, che ha più volte dichiarato durante le interviste quanto questo mestiere gli abbia portato soddisfazione, è la dimostrazione di come la passione vada oltre la pura e semplice abilità.

La nascita di un fenomeno mondiale

L’evento tenuto a Milano appartiene a un filone dal successo di portata internazionale: il #mydentity tour. Il lavoro di Guy, frutto di una continua ricerca e del desiderio costante di migliorarsi, deriva al tempo stesso da una grande crescita emotiva che ha portato l’artista ad esprimere il proprio io più profondo tramite la colorazione. L’hair artist ha riversato la sua personalità in tutte le sue attività, affermando che un’acconciatura e un colore differente rappresentano le emozioni, positive e negative, di chi li sfoggia.

La sua straordinaria forza di volontà e la sua vivacità intellettuale lo hanno reso un fenomeno mediatico, presente sia sulle prime pagine delle copertine di hairdressing mondiale che sul web.

I social, start up, la propria linea professionale e la sponsorizzazione dei prodotti Olaplex sono solo alcuni degli impegni giornalieri di Guy. Tang. Il Guru della hair styling ha attuato una vera e propria rivoluzione, stupendo anche gli scettici, mettendosi in prima linea, mostrando il suo talento davanti a moltissime persone che non hanno potuto fare altro se non restare a bocca aperta dinnanzi all’estro e al talento di un artista straordinario.

Nuovi prodotti per un grande successo

A Milano, la presentazione di una nuova serie di prodotti cosmetici ha rivelato in misura ancora maggiore quanto la mente di Guy Tang sia effettivamente anni luce davanti a tutti; il mercato della cosmesi ha subito un’impennata senza precedenti, dopo le sue ultime creazioni. La nuova offerta di misture premiscelate, disponibili in tutti i colori, includendo tutte le nuance pastello, passando per il ricercato ed elegante Rose Gold adatto a tutte le occasioni, sono il frutto di anni di studio e ricerche, per offrire alla clientela un servizio di qualità oltre ogni immaginazione.

Tutti i prodotti, oltre ad operare un cambiamento nel colore della capigliatura, sono stati sviluppati per rinforzare la struttura dei capelli, rendendoli più forti e lucenti grazie alla simbiosi con il riconnettore di ponti di zolfo per eccellenza: Olaplex.

L’utilizzo dei prodotti di Guy Tang è motivo di orgoglio, oltre che per il creatore, per tutti i parrucchieri consentendo loro di regalare ai propri clienti i loro più ardenti desideri estetici, ricevendo in cambio sorrisi e soddisfazione. Lo Stroke 7, il nuovo colorante a basso contenuto di agenti chimici, perfettamente sovrapponibile ad altri prodotti #Mydentity, consente un’applicazione ed un tempo di utilizzo estremamente ridotti, senza causare alcun tipo di problematiche. L’innovativo balsamo #Myconfident, invece, diventerà il miglior amico delle donne: consente di eliminare residui di colore, mantiene intatta la radice del capello e risulta performante sotto ogni punto di vista. Tutto per garantire un balayage da sogno, come ha dichiarato il protagonista dell’evento milanese, che fornirà i suoi nuovi prodotti già da settembre sul mercato, per migliorare ancora la qualità del lavoro offerta da suoi colleghi.

Un tour in continuo movimento

Nonostante la data di Milano sia ormai passata da quasi due mesi, il fenomeno generato dalla vivacità, dalla verve e dalla simpatia di Guy Tang non ha lasciato l’Italia indifferente, al punto da spingere ogni hair addicted a seguire l’hairdresser più famoso del mondo su ogni social media, vedere i suoi video sul canale YouTube, ammirare ogni suo scatto su Instagram. Insomma, se non è Tang a spostarsi costantemente per il mondo, è il mondo a seguire Tang in ogni suo movimento.