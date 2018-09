Incidente sulla superstrada 336, chiusa al traffico

A causa di un incidente, la strada statale 336 dir “Diramazione per l’Aeroporto della Malpensa” è chiusa provvisoriamente al traffico in corrispondenza del km 27,500, nel territorio comunale di Boffalora Sopra Ticino, in provincia di Milano.

Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità limitrofa.

Nell’incidente sono coinvolti due veicoli, che secondo Anas “si sono scontrati frontalmente”: l’incidente è avvenuto nell’ultimissimo tratto, a carreggiata unica, che riporta sulla statale a Magenta. Quattro sono le persone rimaste ferite: una coppia di ventenni e una di trentenni (non sono in pericolo di vita).

Sul posto sono presenti il personale dell`Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione in piena sicurezza.