Il nuovo iPhone si fa in tre nuovi iPhone (ma usa solo due tecnologie schermo)

Finalmente Apple esce con il nuovo iPhone che si fa in tre nuovi iPhone: Xs, Xs Max e Xr.

Presentato il 12 settembre, possiede caratteristiche che lo distinguono rispetto al modello precedente.

Innovazioni presenti e comparazioni con il vecchio iPhoneX:

Considerando Xs e X, la esse rispetto alla denominazione del vecchio iPhone indica aggiornamento dell’hardware.

iPhone Xs e X hanno forma uguale e dimensioni uguali, il primo risulta più pesante di 3 grammi rispetto al secondo (Xs Max è la versione più grande di Xs).

Compare nel nuovo iPhone un terzo colore: l'oro.

Utile, e da prendere in considerazione, la certificazione IP68 che rende questi tre modelli resistenti all’acqua.

Anche iPhone X aveva un pannello Oled come Xs e Xs Max.

Sono dotati di Touch Sample Rate a 120 Hz, che dà maggior sensibilità e rapidità al touch.

La fotocamera, sia anteriore che posteriore, presenta miglioramenti (come ogni anno la Apple fa), con sensori più grandi per scattare foto in condizioni di scarsa luminosità. Sono presenti diverse funzioni come l’HDR.

Novità importante è anche il processore A12, che riduce i consumi del 50% e la velocità delle operazioni del 15%.

La batteria ha una durata maggiore rispetto al vecchio X.

Presenza della Dual sim, purtroppo, non disponibile in Italia, che sarà disponibile in Cina.

Face Id più veloce per il sensore della fotocamera. Presenza di 4 microfoni.

Disponibilità di più portate di memoria: compare la taglia 512 GB, anche se le memorie disponibili nel vecchio modello erano più che sufficienti.

Innovativa anche la proposta della Apple di due disponibilità di schermo, per i primi due (Xs e Xs Max) lo schermo Oled, con la comparsa di una versione più grande (iPhone Xs Max) già provato lo scorso anno; il terzo (iPhone Xr) utilizza uno schermo LCD tecnologicamente molto evoluto rispetto al passato.

Lcd e Oled nei tre nuovi iPhone: le due tecnologie schermo

Nella scelta di un telefono è importantissima la valutazione dello schermo, soprattutto per poterli comparare nelle prestazioni, ed è necessario conoscerne le modalità di funzionamento.

Lcd e Oled sono le due tecnologie fondamentali non solo per i telefoni cellulari, ma anche per le TV e le calcolatrici, con i vari sottotipi di queste due grandi famiglie di schermi.

Lcd, o Liquid Crystal Display, è uno schermo contenente cristalli liquidi.

I cristalli liquidi sono delle sostanze organiche, in uno stato intermedio tra solido e liquido. Vengono utilizzati per le capacità ottiche dei cristalli e la mobilità dei liquidi. Uno schermo Lcd avrà un certo spessore, poiché è composto da diversi strati che servono per riprodurre le immagini. Partendo dallo strato più profondo al più superficiale, troviamo un pannello led con funzione di retroilluminazione, un filtro polarizzatore, un vetro con elettrodi, i cristalli liquidi, un secondo filtro polarizzatore. La luce che passa attraverso i vari strati deriva dal pannello led, non dai cristalli liquidi. Esistono due tipi di LCD: TFT e IPS. I TFT sono più economici, gli IPS più costosi (ma sempre abbastanza economici rispetto agli Oled), consumano meno energia e sono qualitativamente migliori. I vantaggi che questi schermi offrono sono il costo ridotto ed una buona immagine anche al sole, gli svantaggi sono i minor neri con contrasti ridotti.

Schermo Oled o Organic Light Emitting Diode: in questo caso sono i diodi organici ad emettere luce. Uno schermo Oled è composto da un substrato di vetro o plastica sopra i diodi (a struttura carboniosa) tra anodo e catodo. La corrente, passando tra i diodi, permette che questi emettano luce colorata generando RGB. Nel caso che il diodo sia a riposo, non passando corrente essi non emetteranno luce, si avrà un pixel nero con ottenimento del nero assoluto.

Le due tecnologie schermo a confronto

Apple, con l’uso dello schermo Oled in due dei suoi prodotti, vi garantisce uno spessore molto ridotto, rispetto allo schermo LCD. Nello schermo Oled la flessibilità dei pannelli di materiale organico è maggiore, non ci sono limiti per le dimensioni. Ottimi contrasti dei più giovani schermi Oled rispetto alla tecnologia LCD. Questi consumano poco con gli scuri e di più con i colori luminosi. La visualizzazione alla luce del sole è inferiore rispetto agli LCD e sono meno duraturi nel tempo. D’altra parte, la tecnologia LCD è meno costosa, con più anni di esperienza, ed è sempre in continuo miglioramento; un esempio è l’introduzione dei led che permettono minori consumi. In definitiva la Apple propone due alternative Xs e Xs Max per lo schermo Oled, introducendo una versione più grande, più facilmente realizzabile con questa tecnologia, ed una alternativa, Xr, più economica, che utilizza uno schermo tradizionale LCD, evoluto però rispetto ai precedenti modelli.

Iphone Xs e Xs Max: i nuovi iPhone con schermo Oled

I due iPhone Xs e Xs Max (il più grande mai realizzato da Apple) presentano:

Tecnologia schermo Oled e display Super retina HD con diagonale 5,8 pollici per Xs e di 6,5 per Xs Max .

Funzione di Face Id sempre più rapida, più facile da utilizzare, che si adatta anche agli accessori (cappelli e molti tipi di occhiali) che eventualmente indosserete.

sempre più rapida, più facile da utilizzare, che si adatta anche agli accessori (cappelli e molti tipi di occhiali) che eventualmente indosserete. Tecnologia HDR

Nero assoluto grazie allo schermo Oled

Disponibilità nei colori argento, grigio siderale, oro (colorazione atomica)

(colorazione atomica) Entrambi a tutto schermo (Full screen), rispetto all’iPhone 8 l’immagine non è tagliata né in basso né in alto.

I profili sono realizzati in acciaio chirurgico inossidabile e sono più lucenti grazie ad una particolare metodica di colorazione (PVD).

Vetro più robusto sia sul fronte che sul retro.

Utilizzo di chip A12 bionic. L’iPhone Xs sembra completare 5 trilioni di operazioni al secondo, il riconoscimento facciale è più rapido e più evoluto, i giochi che sfruttano la realtà aumentata sembrano andare meglio.

Ricarica wireless, si ricarica senza cavo più velocemente rispetto all'iPhone X.

Più resistente a polvere ed acqua degli iPhone precedenti, con certificazione che sopporta immersioni fino a 2 metri per 30 minuti.

Maggior autonomia della batteria: circa trenta minuti in più per Xs e novanta minuti in più per Xs Max.

Fotocamera a doppio sensore con 12 megapixel, dotata di grandangolo e teleobiettivo. Riproduzione di foto più realistiche, con dettagli più chiari e con colori più fedeli alla realtà. Funzione Smart HDR (luce ombra) ed effetto bokeh (sfocatura degli sfondi) e sistemi di regolazione della profondità.

Capacità 64 GB, 128 GB, 256 GB per entrambi i modelli.

Dimensioni Xs: spessore 7,7 mm, larghezza 70,9 mm, altezza 143,6 mm. Peso Xs: 177 grammi.

Dimensioni Xs Max: spessore 7,7 mm, larghezza 77,4 mm, altezza 157,5. Peso Xs Max: 208 grammi.

Iphone Xr: il nuovo iPhone con schermo Lcd

Iphone Xr presenta:

Liquid retina 6,1″. Lcd più evoluto rispetto ai precedenti e il più grande smartphone con display LCD che sia stato realizzato dalla Apple. Con sistema di retroilluminazione efficiente anche agli angoli, permette una visione più realistica dei colori su tutta la superficie.

Sistema true tone, che bilancia il bianco secondo il calore della luce intorno a voi, con riproduzioni di immagini simili alla carta stampata, stancando meno gli occhi.

L’ iPhone Xr è il più economico dei tre.

Resistente all'acqua e alla polvere. Resistente a 1 m di profondità per 30 minuti.

Non c’è il tasto home, ma è sufficiente sfiorare dal basso per ritornare in home.

Anch’esso con il Face Id evoluto più veloce ed adattabile, funzione da usare come login per le applicazioni e sbloccare il telefono; tale funzione più evoluta vi riconosce anche con gli accessori (molti tipi di occhiali, cappelli).

Con sistema fotografico migliorato (algoritmi, sensori e processori evoluti), con funzione smart Hdr per il miglioramento dei punti luce e delle zone d’ombra e possibilità di regolazione della profondità anche dopo lo scatto, ma possibilità di regolarla prima con ottima resa per i selfie. Effetto bokeh per sfocare gli sfondi. Poiché ha una densità di pixel maggiore (326 per pollice) le foto risulteranno migliori qualitativamente anche in ambienti meno illuminati.

Chip A12 bionic, con miglioramento realtà aumentata, giochi, foto.

Notevole la disponibilità dei colori: giallo, bianco, corallo, nero, blu.

Capacità: 64 GB, 128 GB, 256 GB.

Dimensioni: altezza 150,9 mm, spessore 8,3 mm, larghezza 75,7 mm. Peso 194 gr.

I tre nuovi iPhone a confronto

Confrontando i tre modelli tra loro, possiamo notare che tutti sono estremamente leggeri, il peso massimo è di 208 grammi per l’Xs Max che è comunque molto leggero in relazione alle dimensioni super del display LCD iPhone. Lo spessore iPhone Xr è maggiore per la presenza dello schermo LCD. Tutti e tre presentano un ottimo design e sembrano puntare sulla visione a tutto schermo che è evidente già ad una prima occhiata. Il prezzo parte da 1289 € per il modello Xs Max, che ha tecnologia Oled e dimensioni più grandi rispetto agli altri; partenza da 1189 € per la versione più piccola dei due iPhone Xs, sempre con schermo a tecnologia Oled; prezzo di partenza fissato a 889 € per l’Xr, che segue la tradizione LCD. Il prezzo aumenta per ogni modello a seconda della taglia di memoria che sceglierete. La scelta sulla quale orientarvi è basata sulle funzionalità e caratteristiche di cui avete bisogno, valutando in questo caso soprattutto vantaggi e svantaggi di entrambe le due tecnologie di schermi, certi comunque che l’esperienza e la professionalità della Apple ancora una volta non vi deluderanno, sia che scegliate il più recente schermo Oled, sia quello di più vecchia data (LCD).