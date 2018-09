La Caronnese fa festa nel recupero

Seconda vittoria in campionato per la Caronnese, che allo “Speroni” di Busto Arsizio supera 3-2 la Pro Sesto al termine di una gara ricca di emozioni.

Caronnese subito in vantaggio grazie a capitan Corno, che al 12′ gonfia la rete per il vantaggio rossoblu. Il primo tempo termina con la squadra di mister Mazzoleni avanti 1-0.

Nella ripresa parte forte la Pro Sesto, che prima trova il pareggio con Gualdi all’8′, poi sorpassa con Bertani al 19′. Ritrovatasi sotto, la Caronnese ha la forza di reagire e andare a vincere. Capitan Corno su rigore segna il 2-2, nel recupero è invece decisiva la rete di Pavan al 47′ per portare i tre punti a Caronno Pertusella.

Caronnese-Pro Sesto 3-2 (1-0)

Marcatori: 6′ pt Corno (C), 8′ st Gualdi (P), 19′ st Bertani (P), 34′ st Corno (C) (rig.), 48′ st Pavan (C).

CARONNESE: Barlocco, Costa, Baldo (44′ st Mandracchia), Di Munno (27′ st Barbera), De Angeli, Pavan, Gattoni, Cazzaniga (5′ st Cominetti), Pittarello (5′ st Roveda), Corno, Villanova (39′ st Diaferio). A disposizione Minerva, Maggioni, Confalonieri. All. Mazzoleni.

PRO SESTO: Vettorel, Viganò, Raffaglio, Croce, Bugno, Bernardi (1′ st Baggi), Duguet (22′ st Damo), Gualdi, Bertani, Guccione (27′ st Puccio), Romano (1′ st Scapuzzi). A disposizione Tamma, Tignonsini, Ferrandino, Pellizzi, D’Antoni. All. Parravicini.

Arbitro: Morabito Sez. di Taurianova (Lambiase di Palermo e Gargano di Palermo)