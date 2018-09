La Uisp riparte con una nuova sfida: un torneo giovanile

A dodici anni dal suo esordio sulla scena provinciale, il campionato di basket legato alla UISP – nel frattempo diventato quello con la maggior partecipazione tra i vari enti sportivi, federazione compresa – ha in programma una ulteriore crescita.

Accanto ai tornei per adulti che contano un totale di 60 squadre (40 di Serie A e 20 di Serie B), l’associazione del commissioner Renato Vagaggini lancia per la prima volta un torneo giovanile sempre all’insegna dello “Sport per tutti” che è insito nella ragione sociale della UISP.

«Il nostro regolamento cerca di venire incontro alle esigenze delle società sportive – racconta lo stesso Vagaggini – così da dare un’ulteriore opportunità per far giocare i ragazzi». Calendario flessibile, deroghe ai limiti di età (c’è la possibilità di inserire i “fuoriquota”), arbitraggi affidati anche ai dirigenti delle società, assenza di vincoli sulle sostituzioni e sul numero di atleti a referto… sono tante le regole che permettono maggiore libertà rispetto ai tornei federali.

Il torneo giovanile Uisp Young 2018/19 è aperto ai ragazzi delle annate 2006/2007 con la possibilità di schierare liberamente i 2008 ma anche un massimo di cinque fuoriquota del ’05. Le partite saranno di 40′ con limite a 5 falli (i senior della UISP giocano invece sui 48′ con 6 falli, come in NBA) e a referto possono andare dai 5 ai 13 giocatori. Le gare inizieranno

Come detto, nel frattempo, hanno preso il via i due campionati senior: la Serie A rinominata “Il basket siamo noi League” è suddivisa in quattro gironi da dieci squadre (diversi team da fuori provincia) con molti giocatori con un passato importante, serie A compresa. La Serie B invece è la “Kapo League” e raduna venti squadre in due gironi.Gran finale verso fine maggio con le Final Four, vinte nel 2018 da Sesto Calende. In tutto la UISP Basket di Varese dovrebbe arrivare a circa 2.000 tesserati, considerando quelli che arriveranno con il nuovo torneo giovanile.