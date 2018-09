Il labirinto tra Teseo e Minotauro

Stringhe di luci a delimitare lo spazio che diventa labirinto. Un passaggio per fermarsi a scoprire le opere e le installazioni dei sedici artisti che espongono nello spazio del Substrato in via Robbioni a Varese.

Domenica sera ha aperto la mostra Teseo e il Minotauro curata da Sara El Kachtaoui. “Come in tutti i miti, vi sono simboli e allegorie che permettono di dare una chiave di lettura in grado di capovolgere l’intero significato simbolico di tutta la narrazione. Per questa esposizione – spiega Sara – ho scelto il mito di Teseo e il Minotauro. Così il labirinto diventa metafora del processo creativo, in cui ogni artista diviene un Teseo costretto a tessere un Io lungo tutto il suo percorso per non perdersi. Il Minotauro non rappresenta nient’altro che noi stessi, sostanzialmente il mostro che risiede dentro di noi e che per una serie di ragioni siamo costretti ad affrontare”.

La mostra resterà aperta fino a sabato nello spazio di Substrato in via Robbioni 5 a Varese.