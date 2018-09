L’arte pop “lemme lemme” a Showcase Gallery

Galleria Showcases Gallery di Varese presenta la mostra personale di Gianni Cella, un artista contemporaneo “storicizzato” che da decenni ha sviluppato un percorso artistico personalissimo vicino allo spirito libero e dissacrante della componente dadaista dell’arte.

Cella possiede l’estrosità del visionario e con il suo sguardo a volte grottesco e a volte malinconico, riesce a coniugare perfettamente l’intuizione creativa con il gioco conducendoci all’interno del “suo guardare” popolato di personaggi fantastici e coloratissimi. L’artista, che negli ultimi anni ha portato avanti la sua personale ricerca attraverso il linguaggio della scultura, lavora con la vetroresina e gli smalti e realizza maschere come rappresentazioni di stati d’animo e sculture verticali in cui il soggetto a volte si ripete in sovrapposizione.

Il suo universo pop, vivace, colorato, quasi cristallino, descrive con grande lucidità la contemporaneità, la cultura vuota ed allucinata della “cultura di massa”, le difficoltà dell’uomo di superare il proprio senso di inadeguatezza e le difficoltà di relazionarsi con gli altri.

In occasione del vernissage, l’artista presenterà, oltre ad opere ed installazioni inedite, il suo nuovo “libro d’artista” a tiratura limitata e colorato a mano dal titolo “Una vita lemme lemme” Palmira Rigamonti

Una vita lemme lemme. Gianni Cella

A cura di Franco Crugnola

Showcase Gallery, via San Martino 11 Varese

Catalogo a cura di Palmira Rigamonti edito da SGE

Mostra realizzata in collaborazione con la rivista BIANCOSCURO ART MAGAZINE

Inaugurazione sabato 29 settembre ore 17.00

29 settembre – 27 ottobre 2018

Orari dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 e 15.00 – 17.00

Sabato e domenica su appuntamento Tel 338 2303595