Lo scrittore Italo Arcuri al Caffè Zamberletti

Sabato 29 settembre, a Varese, alle ore 18, presso il Caffè Zamberletti, in Corso Giacomo Matteotti 20, sarà presentato il libro “Minute di passaggi di tempo” dello scrittore Italo Arcuri. L’autore verrà intervistato dalla scrittrice Filomena Lombardo. Beni Leone leggerà alcuni brani tratti dal libro.

Nel libro del giornalista e scrittore si trovano intagli di ricordi, schegge di vita, tragitti esistenziali e passaggi di tempo. Il tempo che trasforma il vissuto in ricordo e quello che prende a prestito fatti di cronaca per confidare, in maniera discreta e fantasiosa, i suoi segreti. Minute fonde l’esperienza e il sogno, l’agognato e l’immaginario, il privato e il pubblico. Ogni episodio prende per mano e ci accompagna in terre conosciute e non, per permettere a chi legge, di dare colori, sfumature e toni. Di stimolo è la memoria, che sempre registra e in parte riproduce, per guidarci e ispirarci nel quotidiano.