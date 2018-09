Lo spettacolo “Il Giullare” in piazza ad Azzate

Dedicato ai bambini di ogni età lo spettacolo di Teatro circo previsto per domenica pomeriggio alle ore 16 in piazza Giovanni XXIII ad Azzate.

“Il giullare”, perso nel medioevo, è il personaggio scelto da Fabius (al secolo Fabius Zaganelli) per coinvolgere grandi e piccini in scherzi e trabochetti e stupirli con la sua giocoleria fatta di diaboli, acrobalance e torce incandescenti.

L’evento è inserito nel calendario della rassegna Terra e Laghi festival.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà sotto i portici di Villa Mazzocchi