Un nuovo logo per il Circolo Quarto Stato, la scelta con un concorso

Il Circolo Quarto Stato cambia look. Le radici storiche e i riferimenti ideali sono solide, si parla del rinnovo delle grafiche del circolo, che ha aperto sette anni fa, nell’ottobre 2011.

Il rinnovo della propria immagine (grafica, appunto, non i locali) a un concorso aperto a disegnatori, fumettisti, apprendisti di ogni genere.

La sfida è creare una nuova grafica, da applicare a magliette e gadget del Circolo.

«Un paio di anni fa abbiamo fatto il restyling del sito, abbiamo dedicato maggior attenzione ai social: la qualità della proposta è fondamentale, ma è importante anche saper comunicare» spiega Andrea Franzioni, del Circolo. «Sono tanti i fumettisti, vignettisti, disegnatori e simili che ruotano intorno al circolo. Visto che abbiamo fatto un corso di fumetto con l’associazione Para Todos Todo, visto che abbiamo proposto una serie d’incontri sul fumetto, ci siamo detti: perché non fare un contest per scegliere la nuova grafica? Abbiamo chiesto una consulenza a Rouge (il vignettista Simone Rossoni), per definire meglio il bando».

La nuova grafica troverà prima applicazione sulle nuove magliette. «L’idea delle magliette è di venderle per sostenere l’attività: saranno proposte in un colore per i volontari e dipendenti del Circolo, in un altro colore per la vendita». La deadline per la consegna delle opere (via mail) è fissata tra pochi giorni, entro domenica 30 settembre. Tutte le opere saranno poi esposte dal 7 ottobre al 20 ottobre, nella settimana in cui si “celebra” il settimo anniversario dell’apertura.

Ma esattamente cosa è richiesto? “Il disegno dovrà rappresentare i valori e i principi sui quali il Circolo si è fondato e costruito” spiega la pagina Facebook del Circolo, su cui si trovano poi tutti i dettagli. Il disegno dovrà essere monocromatico e dovrà contenere la scritta “Quarto Stato” e le dimensioni dovranno essere di massimo 22x32cm. Il disegno va inviato info@circoloquartostato.it, dal 1° settembre alle ore 00:00 entro le 24:00 del 30 settembre.

Cosa si vince? Il primo premio sono 200 euro e una maglietta omaggio, il secondo è uno stock di cinque birre da bere al bancone o ai tavoli, il terzo è una semplice birra alla spina (che fa sempre bene).