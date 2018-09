Ludopatia, se ne parla in Comunità Giovanile

Comunità Giovanile dichiara guerra alla ludopatia. Domani sera, nella sede di via Carpi, un incontro su un problema sempre più devastante in Lombardia e nel resto d’Italia, la diffusione del gioco d’azzardo.

“La ludopatia è un problema, non una soluzione. La ludopatia è un male che si diffonde sempre più nella nostra società, oppressa da una crisi, economica e morale, che sembra senza fine. La ludopatia deve essere combattuta» – scrivono gli organizzatori in una nota.

Se ne parlerà questa sera, giovedì 20 settembre, a partire dalle 21.30, presso la sede sociale in vicolo Carpi n. 5, assieme a coloro che ogni giorno si impegnano in prima linea per arginare il fenomeno.