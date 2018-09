Mangia e respira bene, la gatta lanciata nel Ticino è salva

La gatta che martedì è stata lanciata nel Ticino si salverà. Se l’è vista brutta ma ora la strada è tutta in discesa e a testimoniarlo c’è un video pubblicato su Facebook dalla Clinica Veterinaria San Michele di Busto Arsizio, dove la micia è stata curata.

«L’apparato respiratorio va bene, quindi il problema dell’annegamento si è risolto –spiega uno dei veterinari del centro di via Lepanto-.C’è comunque ancora il problema della frattura del bacino che però non sappiamo quando è avvenuta, non sappiamo se cioè si tratti di un trauma causato dall’avvenimento o se si tratti di maltrattamenti pregressi. Questo comporta dei problemi di urinazione che andranno risolti più avanti».

Ora la micia, che nel frattempo è stata ribattezzata Clodette, è stata riaffidata alle cure della Cat Village Onlus di Lonate Pozzolo. È stata proprio questa associazione a raccontare la storia della gatta lanciata nel fiume da un automobilista e salvata da un canoista. Se qualcuno la riconoscesse o avesse assistito alla scena può contattare l’associazione al numero 3463688690