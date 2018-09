È morto l’anziano ustionato nell’incendio della sua casa

È morto nel tardo pomeriggio di lunedì 10 settembre l’83enne gravemente ustionato nell’incendio della sua abitazione.

Il decesso è avvenuto all’ospedale di Niguarda a Milano (nella foto), dove il samaratese era ricoverato al Centro Ustionati.

L‘incendio risale alla notte tra mercoledì e giovedì scorso, per cause accidentali, nell’abitazione dell’uomo appena ai margini del centro della cittadina. L’allarme era stato dato dalla badante dell’uomo, una cittadina straniera rimasta a sua volta ustionata (anche se in modo meno grave).