I muri di abbattere con don Gino Rigoldi

Quante e quali barriere ci separano da una società più giusta, da un’economia capace di generare benessere diffuso, dall’essere una comunità più inclusiva in grado di camminare con il ritmo del più debole che sa affiancarsi al più lento e non con l’andamento cadenzato dal più forte e dal più veloce che non si guarda alle spalle per vedere chi è rimasto indietro? Paure, egoismi personali, emergenti nazionalismi commerciali, barriere sociali: quali sono le sfide che gli scenari attuali, soprattutto internazionali, pongono ad ogni singolo individuo, alle famiglie, alle economie locali e alle imprese?

Sono questi i temi che verranno posti al centro di un momento di riflessione, più che un convegno, organizzato dalla Parrocchia San Maurizio di Solbiate Arno. Un evento a cui prenderanno parte uno dei più famosi preti-educatori italiani, un esponente di Emergency e due docenti delle Università del territorio e che darà il via alle celebrazioni per la festa patronale della città, il cui culmine sarà rappresentato dal weekend di sabato 22 e domenica 23 settembre (in allegato anche il programma completo con tutti gli appuntamenti).

Interverranno: Don Gino Rigoldi, educatore e Presidente della Fondazione don Gino Rigoldi; Andrea Bellardinelli, Coordinatore Programma Italia Emergency ONG Onlus; Claudio Casiraghi, docente del master in Business Ethics della Liuc Business School; Fabrizio Vismara, professore Ordinario del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria. Modera il giornalista Davide Cionfrini.