«Educazione è stare con gli altri in modo costruttivo»

Serata speciale alla parrocchia San Maurizio di Solbiate Arno dove, ospitata da don Paolo Croci e moderata dal giornalista Davide Confrini, si è svolta la conferenza dal titolo “I muri da abbattere”.

Sul delicato tema si sono alternati alla parola Fabrizio Vismara, docente dell’Università dell’Insubria, Claudio Casiraghi, professone della Liuc, Loredana Carpentieri di Emergency e soprattutto don Gino Rigoldi.

«La cultura che respiriamo – commenta don Rigoldi – ci dice che l’aria che tira è quella della diffidenza. Forse abbiamo insegnato Gesù Cristo in maniera sbagliata. Per evitare di dare credito ai portatori di sciagure bisogna essere informati e successivamente saper argomentare. Educazione significa stare con gli altri in maniera costruttiva, creare rapporti positivi».