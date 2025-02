Lavori in A8, chiusure notturne per una settimana tra Solbiate Arno e Gazzada Schianno

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 18 FEBBRAIO

Sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Lago di Varese Gazzada, verso Varese. Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera Est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, percorrere la SP341, verso Varese;

per la chiusura dello svincolo di Solbiate Arno, verso Milano: Cavaria;

per la chiusura dello svincolo di Solbiate Arno, verso Varese: Lago di Varese Gazzada.

NELLA NOTTE TRA MERCOLEDI’ 19 E GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO

Con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Varese Gazzada e Solbiate Arno, Verso Milano. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, saranno chiusi lo svincolo di Castronno in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese, e in uscita, provenendo da Milano, l’area di servizio “Brughiera Ovest”, situata nel suddetto tratto, e l’area di servizio “Brughiera Est”, situata nel tratto compreso tra Solbiate Arno e Lago di Varese Gazzada, verso Varese.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Varese Gazzada, percorrere la SP341, verso Milano, rientrando in A8 da Solbiate Arno;

per la chiusura dello svincolo di Castronno in entrata, si consiglia Cavaria, verso Milano, o Lago di Varese Gazzada, verso Varese;

per la chiusura dello svincolo di Castronno in uscita, provenendo da Milano, si consiglia Solbiate Arno o Lago di Varese Gazzada.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 20 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 21 FEBBRAIO

Sarà chiuso lo svincolo di Cavaria in uscita, provenendo da Varese. In alternativa, si consiglia lo svincolo di Solbiate Arno.