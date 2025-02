“Ho visto l’auto in fiamme in autostrada tra le auto in corsa, ho preso l’estintore e sono andato ad aiutare”

“Ho visto le due donne in difficoltà e il traffico che passava a pochissima distanza da quell’auto avvolta dalle fiamme così ho deciso di fermarmi per attenuare il pericolo in attesa dei vigili del fuoco”.

Nella mattina di oggi, giovedì 13 febbraio, una scena di grande tensione si è sviluppata sulla A8, tra Albizzate/Solbiate Arno e Castronno, in direzione Varese, quando un’auto ha preso fuoco mentre viaggiava sulla corsia di sorpasso. L’incendio ha causato lunghe code, con traffico in pesante rallentamento, ma fortunatamente non si sono registrate conseguenze per le due donne a bordo del veicolo.

La situazione però è diventata critica, con le fiamme che cominciavano ad avvolgere il veicolo e a produrre anche delle piccole esplosioni. Mentre i soccorsi erano in arrivo, il traffico continuava a passare vicino all’auto in fiamme, creando un serio pericolo per chi viaggiava lungo quella tratta.

In questo contesto, un uomo ha deciso di fermarsi per intervenire e cercare di limitare il pericolo. Si tratta di Fathi Brahim, un lavoratore originario del Marocco impiegato in un’azienda di estintori del Varesotto. Con un estintore a disposizione, Brahim ha agito tempestivamente per cercare di attenuare il fuoco, diminuendo così il rischio in attesa dei soccorsi.

Il video dell’intervento

Il suo gesto ha contribuito a contenere l’incendio fino all’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno rapidamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’autostrada. L’autostrada è stata poi messa in sicurezza, ma il coraggio e la prontezza di Brahim non sono passati inosservati.