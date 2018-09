Musica, giochi e buon cibo con Visevar Fest 2018

L’associazione La Cadrega organizza nel fine settimana la sesta edizione di Visevar Fest.

Da venerdì 14 a domenica 16 settembre in via Lario 3 a Castelseprio, musica gastronomia e domenica giochi per i bambini.

Venerdì 14 l’apertura dello stand gastronomico sarà dalle 19 e dalle 21 show selvaggio dei “The Goose bumps” a ritmo di rock ‘n roll degli anni ’50.

Sabato 15, l’apertura dello stand sempre alle 19 e a seguire alle 21 concerto della band “Discomania” per rivivere la migliore musica dance di tutti i tempi.

Domenica 16 apertura lo stand gastronomico apre anche a pranzo, dalle 12.30, e dalle 14 ci sarà l’intrattenimento gratuito per i più piccoli con l’associazione Famiglie insieme plus.

Apertura dello stand gastronomico alle 19 e dalle 21 concerto con Dario e Mauro per tutti gli appassionati del liscio.

Qui la locandina della festa.