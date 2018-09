Nato nel 2018: l’iPhone più economico, finalmente sul mercato

L’uscita dei nuovi iPhone è appena avvenuta e abbiamo scoperto nel dettaglio le loro caratteristiche. I tre smartphone sono usciti in un colpo solo, un grande colpo per la casa madre. La novità di Apple è stata quella di creare un iPhone “ economico ” rispetto al solito prezzo, low-cost ma sempre ad un prezzo inferiore a 1000 dollari, insieme ad altri due con prezzo crescente, di cui il migliore dei tre è il top di sempre. Questi modelli sono:

iPhone Xs , display OLED da 5,8 pollici

, display OLED da 5,8 pollici iPhone Xs Max , display OLED da 6,5 pollici

, display OLED da 6,5 pollici iPhone Xr, display LCD da 6,1 pollici

Apple ha risparmiato, per l’Xr, su altri componenti, piuttosto che sullo schermo. Il design è molto diverso uno dall’altro, ma si mantiene sempre lo schermo senza bordi. Nei due modelli più costosi, vi è la presenza di un alloggio per una seconda scheda sim, esclusivamente però per alcuni mercati. I primi due, cioè Xs e Xs Max, sono una evoluzione del classico smartphone di casa Apple, mentre l’iPhone Xr è il discendente dell’iPhone 8. La caratteristica che primeggia e differenzia il modello Xs dall’iPhone Xr è lo schermo, infatti uno sarà OLED e l’altro LCD .

La qualità dei due è nettamente differente, ma per semplificare la situazione si può dire che in uno schermo LCD l’immagine cambia in base all’angolazione da cui si guarda lo schermo, in quello OLED no. Anche il colore e la qualità dell’immagine sono chiaramente superiori in uno schermo OLED. Tutti questi nuovi modelli supportano il nuovo iOS 12, capace di cambiare radicalmente il sistema operativo a cui si era abituati.

Anche l’Italia è stata menzionata dall’amministratore delegato dell’Apple, parlando di come è l’esperienza di entrare in un negozio della società, calcolando il dato di vendita che conta 2 miliardi di dispositivi iOS venduti, prendendo come esempio il caratteristico negozio della Mela costruito a Piazza Liberty a Milano.

Perché creare tre iPhone, di cui uno economico

L’uscita dell’iPhone X connesso con il lancio dell’iPhone 8, ha “deluso” le aspettative della Apple. Infatti in quel periodo, rispetto l’anno precedente, l’aumento delle vendite è stato solo dell’1%. Però il fatturato annuale è salito del 20%, questo per merito del costoso dispositivo, non esattamente per le tasche di tutti, ma che ha portato una spesa media degli utenti di 724 dollari . Dunque gli acquirenti non hanno problemi a spendere così tanto, forse è proprio questo il motivo che ha spinto la Mela ad estrarre dal cilindro un iPhone gigante. Però la società tiene d’occhio anche conto dei pezzi venduti, che ultimamente ha subito un ribasso. Questo chiarisce il motivo per cui è stato creato uno smartphone ad un prezzo contenuto. O altrimenti, non resta che rivolgersi agli iphone ricondizionati.

iPhone Xs e Xs Max a confronto

L’iPhone Xs è il degno erede che continua la stirpe dei modelli classici dell’iPhone, poiché l’ultimo dispositivo di questa serie è uscito a dicembre 2017. La caratteristica che risalta all’occhio, è sicuramente la differenza dello schermo dei due: l’iPhone Xs avrà uno schermo Super Retina Display Oled da 5,8 pollici, il Max invece da 6,5, quasi un tablet con i suoi 208 grammi, entrambi però saranno OLED e avranno 2436×1125 pixel a 458 ppi, con una luminosità da 625 cd/m2 con il supporto HDR.

Tutti e due i modelli avranno 4 Gb di ram e saranno disponibili in tre diverse dimensioni di memoria:

64 Gb

256 Gb

512 Gb

Tramite l’iPhone X è stata implementata la nuova identificazione tramite il Face ID. Nei modelli a partire dall’iPhone Xs questo metodo di identificazione sarà standard per tutti i dispositivi. L’abbandono del touch ID sembra stato un cambiamento ben accetto dagli amanti della Apple. Considerando anche il fatto che l’iPhone in generale, è stato lo smartphone più venduto con una soddisfazione del 98% da parte dei compratori. Certo con il prezzo a cui è stato venduto iPhone X è difficile essere insoddisfatti.

La modalità di ricarica e di connessione al pc Lighting, sfortunatamente, rimane ancora l’interfaccia scelta per questi modelli. Sia l’iPhone Xs che il Max sono disponibili in tre colorazioni: oro, argento e grigio spaziale. In base agli standard IEC 60529, iPhone Xs è capace di resistere per trenta minuti in due metri di acqua e sarà in possesso del primo chip esistente a 7 nanometri, chiamato A12. Questo chip presenta due core che rendono lo smartphone il 15% più veloce, quattro core che aumentano la sua efficienza e una GPU che migliora la grafica e la velocità delle immagini del 50%. La batteria nel modello base sarà di 2800 mAh, nettamente superiore nel Plus arrivando a 3400 mAh.

Le caratteristiche dell’iPhone Xr

Come già detto in precedenza, l’iPhone Xr è il modello più economico nella storia della Apple. Lo schermo è LCD, a differenza degli ultimi modelli che montano l’OLED, e questo è uno dei motivi che ha fatto slittare l’uscita a fine settembre, in quanto l’assemblaggio del LCD richiede più tempo.

La sua alimentazione avviene tramite una batteria da 2700 mAh. Anche la ram rispetto ai dispositivi Xs è ridotta, portandola a 3Gb. Sul mercato sarà possibile trovarlo in due versioni: da 64 Gb e da 256 Gb.

Per quanto riguarda la fotocamera, è più grande dei precedenti e solamente una nella parte posteriore, quindi effettuerà foto e video sicuramente migliori. Però lo zoom ottico non è presente, poiché richiede la presenza di due fotocamere.

La scocca sembra sia lucida, costruita in materiale vetroso e ovviamente contiene la ricarica wireless , caratteristica ormai scontata per tutti i nuovi smartphone. La tecnologia innovativa che permetterà agli iPhone di abbandonare il touch ID sarà il riconoscimento facciale, il Face ID.

I bordi dell’iPhone Xr sono molto più sottili rispetto ai predecessori, presentano una nuova tecnologia costruita dalla giapponese Nichia il chip 0.3t LED per la retroilluminazione.