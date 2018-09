Nessun percorso scolastico parallelo: Monti chiarisce l’equivoco

«Di scuola non abbiamo parlato – spiega il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, Emanuele Monti, – innanzitutto, perché il tema scuola non è di competenza regionale. Quindi il post su Facebook, dal quale è nato l’articolo, nasce da una grande incomprensione su quanto è emerso durante il tavolo di lavoro».

Monti ci tiene a rassicurare i genitori di bambini affetti da autismo, che hanno espresso preoccupazioni sulla pagina Facebook del comitato “Uniti per l’autismo” dopo la pubblicazione di un comunicato in cui si dichiarava: «Sono state infatti evidenziate le difficoltà del percorso di assistenza a partire dalle scuole medie.

La richiesta è quella di studiare un percorso parallelo, per questi soggetti, a quello scolastico».

«Il tavolo regionale sull’autismo – precisa Monti – è invece nato da uno spunto voluto dalle famiglie e si è concretizzato in un momento di dialogo, che ha rappresentato una buona occasione di confronto su temi e problemi concreti, con grande soddisfazione e apprezzamento da parte di tutti i partecipanti. Ricordiamo che al tavolo erano presenti anche Ats e le Asst del territorio».

«Da questo momento di confronto – continua Monti – sono uscite ottime idee. Il tavolo nasce per approfondire la discussione su un tema delicato come l’autismo. Ed è aperto a tutte le associazioni, compresa quella che ha espresso le proprie preoccupazioni. A questo proposito, ci tengo a ricordare che il mio ufficio è sempre aperto e sono sempre pronto ad incontrare tutti colore che ne avessero bisogno»

«Il gruppo di lavoro continuerà a portare avanti il proprio impegno, sulla base di quanto finora impostato – conclude Monti – sotto la cabina di regia di Ats. Un lavoro che intendo portare avanti garantendo la massima disponibilità ad ascoltare l’associazione in questione e tutte le altre. Stiamo portando avanti con grandissima attenzione un tema, quello legato ai problemi che quotidianamente vive chi è affetto da autismo che troppo spesso viene dimenticato».