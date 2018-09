“Nuova biblioteca” alla scuola primaria

Anche quest’estate il Comitato Genitori delle Scuole di Biandronno non è rimasto con le mani in mano e, grazie ai soldi raccolti durante l’anno con le attività promosse dal comitato, i genitori volenterosi hanno dato nuova vita (e colore) alla biblioteca scolastica.

Le pareti sono state ridipinte ed un bel verde energetico accoglie i bimbi quando fanno il loro ingresso nella biblioteca che è stata arredata con tavoli, sedie, ed una capiente libreria.

Le maestre ed i bambini sono entusiasti della nuova aula e sono pronti ad iniziare questo nuovo anno scolastico alla riscoperta del piacere della lettura perché, come diceva Rodari, “Leggere, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo”.