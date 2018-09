Openjobmetis in campo a Masnago: di fronte c’è Tortona

Terzo appuntamento precampionato per la Pallacanestro Varese che dopo le due partite dall’esito diametralmente opposto contro Biella e Milano, saggerà per la prima volta il parquet di Masnago ospitando la Bertram Tortona.

Mercoledì 5 settembre, alle ore 18, la Enerxenia Arena (il nuovo nome commerciale del palazzetto) aprirà i battenti per quello che è definito scrimmage: non una partita ufficiale quindi, ma un allenamento congiunto tra la squadra di Caja e l’ambiziosa formazione alessandrina di Serie A2. Il pubblico può assistere alla gara con ingresso gratuito, trattandosi tecnicamente di una seduta di preparazione. (foto in alto: Ossola/Pall. Varese)

Impegno da non sottovalutare, quello per i biancorossi, che da incontri del genere hanno tutto da perdere davanti agli occhi dei propri tifosi. Il Derthona Basket si presenterà al via della seconda categoria con la speranza di fare bene, ha nel roster diversi giocatori con buona esperienza in Serie A (dall’ex pistoiese Knowles a Blizzard passando per Alibegovic) ed è ricca di ex varesini. Agli ordini di coach Lorenzo Pansa ci sono infatti Luca Garri, Gabriele Ganeto e il bosino DOC Lollo Gergati.

Caja dovrà fare a meno di Aleksa Avramovic, che dopo il torneo di Castelletto Ticino ha raggiunto il ritiro della Serbia rispondendo così alle convocazioni del c.t. Djordjevic in vista delle partite con Grecia ed Estonia per le qualificazioni mondiali.

ABBONAMENTI, TERZA FASE

Giovedì 6 settembre prenderà il via la terza e ultima fase della campagna abbonamenti della Pallacanestro Varese che ha finora raccolto 1.900 affezionati. Fino a sabato 15 i tifosi possono abbonarsi o nel modo tradizionale – nell’ufficio allestito al palazzetto all’interno della sala “Gualco” – oppure online.

In questa fase la vendita delle tessere è libera, sia per i nuovi abbonati sia per quelli che non hanno esercitato il diritto di prelazione sul proprio posto nelle tornate precedenti. Per quanto riguarda i costi, gli abbonamenti saranno venduti a prezzo pieno mentre nelle precedenti fasi erano previsti sconti. L’ufficio sarà aperto al giovedì e venerdì (dalle 16 alle 20) e al sabato con orario continuato tra le 10 e le 19. QUI tutte le informazioni