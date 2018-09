Parte il nuovo anno all’Olga Fiorini: “Fate tutto con amore”

Alla prima campanella mancano ancora un po’ di giorni, ma negli istituti Olga Fiornini l’anno scolastico è già partito. Martedì 4 settembre i futuri alunni di prima si sono riuniti in quelle che saranno le loro aule in occasione dell’ormai consueta consegna delle borse di studio per uno stage a Bruxelles.

Anche quest’anno, infatti, due neo-diplomati della scuola partiranno verso il cuore dell’Europa per uno stage tra lo staff dell’eurodeputata Lara Comi e come da tradizione è stata la fondatrice della scuola a consegnar loro gli assegni. «Grazie a tutti di essere qua, grazie di aver dato fiducia a questa scuola -ha detto Olga Fiorini, rivolgendosi ai nuovi alunni e ai loro genitori-. Io amo i ragazzi, amo la gioventù che è migliore di noi e avrà qualcosa di migliore da darci». Nel suo messaggio ha insistito molto per mettere «amore in tutto ciò che farete» avendo sempre presente che «noi tutti insieme vi staremo vicini e se busserete alla nostra porta noi ci saremo».

Un inizio anno che è avvenuto alla presenza del Sindaco Emanuele Antonelli, degli assessori Miriam Arabini e Gigi Farioli e del consigliere Carmine Gorrasi oltre appunto a Lara Comi. «Se siamo qui oggi è merito tua, Olga -ha detto la deputata europea-. Io anni fa ti feci la promessa di aiutarti a far crescere i giovani in un ambiente che non fosse solo quello di Busto e anche quest’anno con Antonio e Agnese rinnoviamo quell’impegno. Loro due vivranno un periodo molto caldo per l’Europa che si trova oggi ad affrontare la questione libica, la Brexit, l’immigrazione, le fake news. Sarà un’esperienza per andare oltre i confini e vivere un’esperienza che cambia la vita, davvero».