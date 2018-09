Passeggia in centro mentre è ai domiciliari, torna in cella un 47enne

I carabinieri della Stazione di Luino hanno arrestato un 47 enne italiano residente a Luino, ritenuto responsabile di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, noto alle Forze dell’Ordine, sta scontando in regime degli arresti domiciliari una condanna inflitta il 4 ottobre 2017 dal Tribunale Ordinario di Varese, per un tentato furto commesso il 16 giugno 2017.

Nel tardo pomeriggio i militari, nel corso di un mirato servizio volto a controllare le persone in regime di arresti domiciliari, hanno accertato che il 47 enne si era allontanato da casa senza essere autorizzato. L’interessato, infatti, è stato rintracciato in via Bernardino Luini di Luino.

L’uomo è stato arrestato e l’arresto convalidato dal Tribunale di Varese, che ha disposto la revoca degli arresti domiciliari. Il 47 enne è attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Varese.