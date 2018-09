Poker d’oro per Cassioli agli europei

La nazionale italiana paralimpica di sci nautico ha dominato le gare del Campionato Europeo organizzato a Roquebrune sur Argens nel Principato di Monaco.

Nel medagliere azzurro brillano 15 medaglie grazie alla stella Daniele Cassioli 4 volte oro, Uber Riva 4 argenti, Matteo Fanchini 2 bronzi, Sabrina Bassi 2 argenti, Alessia refolo 1 oro, Christian Lanthaler 1 oro e Pietro De Maria 1 oro. Per il gruppo guidato da Davide Gandola e allenato da Matej Kunert è l’ennesima conferma di una supremazia ormai datata anche a livello mondiale.

«Oltre ad essere la squadra più forte del mondo nell’agonismo – dice Daniele Cassioli – dirigenti, tecnici e atleti non si risparmiano nella promozione dello sci nautico con eventi e progetti dedicati. Nella prossima settimana sarò ad Enna per un open day rivolto a bambini non vedenti che replica identiche iniziative già fatte più volte al Centro Tecnico Federale di Recetto, a Fiano Romano, Brescia, Ravenna e MIlano, grazie anche a sci club encomiabili per passione, professionalità e disponibilità e naturalmente alla consolidata amicizia che ci permette di condividere al meglio difficoltà e gioie».

Risultati: http://www.iwwfed-ea.org/disabled/18EACD009/