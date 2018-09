Prima sconfitta per i Mastini

Nemmeno il tempo di rifiatare e godersi la duplice vittoria casalinga con Valdifiemme e Como, che subito i Mastini sono chiamati alla prima trasferta stagionale. Sul ghiaccio di Alleghe matura la prima sconfitta stagionale per 5 a 1, un punteggio forse eccessivo per il numero di occasioni create.

I gialloneri si presentano in territorio agordino con tre assenza pesanti: M. Mazzacane, Teruggia e il neo capitano Raimondi.

La partita parte con un buon ritmo e i padroni di casa provano subito a insidiare la porta varesina, per l’occasione difesa da Bertin. Una disattenzione lancia il contropiede biancorosso dopo 4 minuti e l’Alleghe passa con un 2 contro 1 su cui il goalie varesino nulla può. I Mastini reagiscono ma un paio di tentativi ben orchestrati dagli avanti gialloneri si spengono su De Silvestro e in situazione di powerplay avversaro, Vincenzi dalla distanza raddoppia dopo che il disco ha sbattuto sulla parte interna del palo. Con l’uomo in più il Varese prova a cercare la via del gol prima con Franchini, poi con Vanetti, Andreoni e Perna, senza trovare lo spiraglio vincente.

Nel secondo drittel Varese parte discretamente, con un piglio diverso, ma dopo meno di 5 minuti la rete di Da Tos spezza un buon ritmo iniziale. Apprezzabili i tentativi gialloneri di accorciare le distanze, ma il disco non entra, un po’ per imprecisione degli attaccanti e tanto per la bravura di un De Silvestro che pare insuperabile. I gialloneri provano in tutti i modi a infilare la gabbia agordina, la quale pare stregata. La difesa, nel secondo tempo meglio registrata, resiste alle situazioni in inferiorità e spesso le ripartenze nascono proprio dal primo terzo giallonero, senza però pungere in maniere determinante davanti.

Nel terzo tempo la differenza l’hanno fatta quei pochi secondi in cui i Mastini hanno giocato in doppia inferiorità: la rete di Da Tos seguita dalla fotocopia della seconda marcatura agordina da parte di Lorenzi hanno di fatto chiuso l’incontro. I vari tentativi dei varesini si sono spenti sui gambali di un monumentale De Silvestro e quando non ci è arrivato lui, i ferri fermano i tentativi di Perna e Franchini. Non bastano 4 minuti di superiorità ai gialloneri per accorciare le distanze. Gloria per Andreoni nei minuti finali ben servito da Privitera.

Penalizzante il punteggio con il quale il match è andato in archivio, una differenza che sul ghiaccio non si è vista sotto l’aspetto numerico, anche se la formazione di casa ha dato un po’ più di continuità alle azioni e maggior concretezza. Il prossimo incontro è fissato per domenica 7 ottobre per la quarta giornata di IHL che contrappone i Mastini agli altoatesini dell’Ora. Il primo ingaggio è fissato al Palalbani di Varese per le ore 19.30.