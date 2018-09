Come realizzare il menù perfetto per il tuo ristorante

In qualsiasi ristorante, il menù è una di quelle cose che non può mai mancare ma spesso e volentieri farlo realizzare da un professionista e stamparlo si rivela molto più costoso del previsto. Fortunatamente però, oggi esistono degli strumenti utilissimi che permettono di creare i propri menù in modo semplice ed economico, senza la necessità di rivolgersi ad un grafico e senza essere costretti a spendere delle cifre esagerate.

Esistono diversi trucchetti per realizzare dei menù in completa autonomia e vi assicuro che non c’è nulla di complicato: anche se non siete degli esperti del settore potete tranquillamente arrangiarvi a risparmiare moltissimi soldi. Oggi vi darò qualche dritta per riuscire in questo intento, creando graficamente e stampando i vostri menù lowcost.

Progettare e realizzare il menù graficamente

La prima cosa di cui dovrete preoccuparvi sarà la progettazione e la realizzazione grafica del vostro menù: dovrete rispettare alcune semplicissime regole ma vi assicuro che non sarà troppo difficile ottenere un risultato perfetto e professionale. Pensate di non poterci riuscire perché non avete un programma di grafica o non sapete utilizzarlo? Tranquilli: come vedremo tra poco non vi servirà assolutamente nulla, perché potrete realizzare la grafica direttamente online, sul sito della tipografia.

Io vi consiglio di fare come ho fatto io: affidatevi al servizio di stampa brochure online sulla tipografia print24. Questa, oltre ad essere una delle stamperie più serie che si possano trovare nel web, offre anche un utilissimo strumento per realizzare la grafica direttamente online, senza installare e utilizzare programmi specifici sul proprio pc.

Ecco come fare. Cliccate sul pulsante “Free Design” e selezionate il prodotto di vostro interesse (nel caso dei menù, scegliete “brochure e riviste”). A questo punto si apriranno delle pagine bianche e non dovrete fare altro che inserire il testo e le immagini che desiderate.Non dovrete preoccuparvi di margini o altri dettagli, perché il file è già preimpostato. Una volta finito, salvate e procedete con l’ordine di stampa.

Stampare il vostro menù online

Inutile ripeterlo: stampare il vostro menù online è senza dubbio conveniente perché i prezzi nel web sono decisamente più economici rispetto a quelli proposti dalle varie tipografie locali. Queste hanno maggiori costi di gestione da sostenere ed è quindi normale che siano costrette ad aumentare le tariffe! La qualità però rimane sempre la stessa, quindi vale decisamente la pena affidarsi ad una copisteria online, su questo punto non ci sono più dubbi.

Anche online, potrete scegliere la tipologia e lo spessore della carta e della copertina, il numero di copie da stampare, il formato e le dimensioni dei menù, la rilegatura e via dicendo. Mano a mano che sceglierete le varie opzioni di stampa, potrete anche visualizzare il preventivo aggiornato e regolarvi di conseguenza in base al vostro budget.

Insomma: stampare dei menù online non è solo conveniente ma anche molto semplice. È per questo motivo che ormai la maggior parte delle persone sceglie questa via, che non è solo economica ma anche alla portata di tutti! Io ci ho già provato e devo ammettere che la qualità rimane altissima, sia per quanto riguarda il servizio che per quanto riguarda il prodotto.