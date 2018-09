Ruspe in azione al cantiere per il nuovo centro commerciale

Le gru sono all’opera e gli edifici ormai quasi completamente distrutti. Sono iniziati lavori di demolizione sulla grossa proprietà che si affaccia su via Alberto Da Giussano ad Albizzate, l’enorme complesso tra la provinciale gallaratese e l’ingresso dell’autostrada A8.

Si tratta del sito sul quale sorgerà un nuovo centro commerciale all’interno del quale, secondo il progetto illustrato in Consiglio comunale, si prevede la realizzazione di una struttura con più attività commerciali: uno spazio di vendita alimentari, uno spazio adibito a vendita di prodotti non alimentari e di uno spazio di vendita di prodotti per l’edilizia.

Secondo il progetto la struttura che verrà costruita si configurerà su tre livelli e con una zona adibita a parcheggio.

Nella convenzione sottoscritta tra i proprietari e il Comune di Albizzate nel marzo del 2016, poi rivista nel marzo di quest’anno, è stato inserito anche l’impegno a dare priorità, nelle assunzioni del personale necessario alla conduzione dei nuovi punti vendita commerciali, ai residenti ad Albizzate, previa verifica della coerenza coi profili professionali.