Sconto sui tributi comunali per i commercianti di via Lonate

Volgono al termine i lavori di rifacimento di via Lonate: entro il mese di ottobre una delle più importanti arterie viabilistiche bustocche sarà completamente rinnovata e ampliata con piste pedonali e ciclabili e nuovi spazi di sosta.

I lavori, che hanno preso il via nel mese di gennaio, hanno comportato alcuni disagi, non solo per gli automobilisti, ma soprattutto per le attività economiche della zona e a più riprese i commercianti della via si sono rivolti all’Amministrazione.

Oltre ad alcuni accorgimenti per facilitare il transito dei clienti delle attività commerciali, l’Amministrazione ha perfezionato in questi giorni un accordo con Ascom Busto Arsizio che permetterà alle attività della zona di ottenere alcune agevolazioni fiscali sui tributi comunali.

Afferma il sindaco Antonelli, che ha coordinato la cabina di regia che in questi mesi si è occupata dei lavori e di rispondere alle esigenze dei residenti: “E’ un impegno non indifferente quello di cui l’Amministrazione si fa carico, un impegno che completa quello che a mio parere è un vero e proprio progetto di rilancio dell’area: sono certo che una volta terminati i lavori, con la nuova pista ciclabile, i parcheggi e la via finalmente adeguata a una zona strategica per la città, l’intero quartiere sarà valorizzato e sarà più attrattivo, ma è importante che tutti ci credano, soprattutto chi in questi mesi si è sentito penalizzato dai lavori“.

Da parte dell’Ascom una sottolineatura sul lavoro svolto congiuntamente con l’Amministrazione: «Grazie ai comuni obiettivi è stato raggiunto un risultato apprezzabile che pone le premesse e le condizioni per far ripartire le attività economiche in una zona totalmente rimessa a nuovo».