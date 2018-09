Scontro tra auto e bici, una ciclista finisce in ospedale

Una ciclista è stata investita in via Corridoni a Busto Arsizio.

È successo poco dopo le 18.30 all’incrocio con via Bolivia. Secondo una dinamica che la Polizia Locale dovrà ricostruire, la bicicletta è entrata in collisione con un’automobile e la ciclista -una donna di 59 anni- è finita a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre al personale della Polizia Locale per i rilievi del caso. Fortunatamente le condizioni della donna sono meno gravi di quanto inizialmente stimato ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.