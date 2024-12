Fiamme sul tetto nella sede di via Dunant dell’Insubria: evacuati i presenti

È scattato l’allarme antincendio questa mattina, giovedì 12 dicembre, attorno alle 11.15, in uno dei padiglioni della sede di via Dunant dell’Università dell’Insubria a Varese. Erano in corso dei lavori di sistemazione sul tetto del padiglione Bassani quando, per motivi che dovranno essere approfondito, è scoppiato un incendio. Sul posto sono giunti mezzi dei vigili del fuoco oltre ai soccorritori del 118 con ambulanza e automatica.

Dipendenti e studenti al momento all’interno del padiglione sono stati fatti uscire per precauzione. Solo quando le fiamme sono state domate e una volta ultimate le verifiche strutturali è stato consentito il rientro nel padiglione.

Nessuno tra i presenti ha riportato conseguenze.