SCS, si fa sul serio: ad Azzate arriva Villafranca

È finalmente arrivato il momento dell’esordio, molto atteso, della SCS Varese nel campionato di basket di Serie A2 femminile. La squadra di Lilli Ferri, autrice lo scorso anno di una promozione fantastica, comincia sabato sera (29 settembre, ore 20,30) la propria avventura nel secondo campionato ospitando alla palestra di Azzate le forti veronesi dell’Alpo Villafranca.

Le venete sono considerate una delle formazioni principali della categoria, vantano alcune giocatrici di interesse nazionale e sono tra le favorite per la promozione nella massima serie.

«Troviamo un’avversaria molto ben attrezzata, ma – avverte l’allenatrice della SCS – non dovremo rinunciare alle nostre principali caratteristiche. Entreremo in campo cercando di goderci questo esordio sperando di non aver perso il vizio delle vittorie» prosegue Ferri. «Sarà fondamentale restare concentrate per tutto l’arco del match perché, vista la caratura delle nostre avversarie, per noi sarà una gara difficile. Se non fosse così, non sarebbe entusiasmante».

L’ambiente biancorosso è carico, al netto di un precampionato non sempre facile (del resto però Varese ha affrontato diverse avversarie di livello indiscusso), e in casa SCS ci si aspetta una buona risposta del pubblico. Per le biancorosse sarà la prima volta ufficiale ad Azzate dopo l’esperienza al “PalaBranco” di Gazzada. L’idea è quella di portarsi dietro il nickname legato al campo di gioco anche nella struttura di via Colli, da poco risistemata.