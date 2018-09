Sedicimila studenti sui banchi, ripartono scuolabus e corse speciali

Riaprono le scuole della città: al primo appello di domani (mercoledì) risponderanno 4.076 bambini delle primarie e 2.561 ragazzi delle medie, oltre a 2.213 bimbi delle scuole dell’infanzia e a circa 7.500 studenti delle superiori.

Domani il sindaco Emanuele Antonelli e l’Assessore all’Educazione Gigi Farioli inaugureranno simbolicamente il nuovo anno scolastico alle ore 9.30 all’Istituto Comprensivo Bossi di via Dante, messo in sicurezza dopo l’incidente della scorsa primavera.

Si rimettono in moto anche gli scuolabus e ripartono le corse scolastiche urbane ed extra-urbane. Per quanto riguarda il servizio comunale di scuolabus da quest’anno e per il prossimo triennio, saranno assicurati da Katia Tours che ha vinto la gara per l’affidamento del servizio e serviranno le scuole Galilei e De Amicis mentre le Pascoli sono state escluse a causa del basso numero di iscritti (solo 2).

Gli orari degli scuolabus cittadini

Cambia anche la tariffa per gli studenti delle scuole superiori che viene fissata a 272 euro per gli 8 mesi di anno scolastico, ma anche qui una parte sarà pagata dal comune. Così gli studenti residenti in città pagheranno 185 euro (97 li mette il comune) mentre quelli non residenti pagheranno 207 euro (67 euro a carico del comune). La decisione di differenziare le tariffe ha già creato qualche malumore tra i genitori degli studenti provenienti dai comuni limitrofi ma la scelta dell’amministrazione bustocca è stata quella di stimolare le amministrazioni confinanti a contribuire al pagamento di una parte dell’abbonamento, altrimenti a carico di Busto Arsizio.

Di seguito gli orari delle corse per le varie scuole superiori

Corse Urbane per l’Ipc Verri (raggiungibile con le lee del servizio urbano)

Corse Urbane per l’Isis Facchinetti e Liceo Scientifico Tosi

Corse Urbane Ite Tosi

Corse Urbane Istituti Olga Fiorini