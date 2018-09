Servizio civile e Dote comune, nuove opportunità per i più giovani

Sono aperti gli avvisi di reclutamento per ben 4 posizioni presso il Comune di Ispra, due da inserire con progetti della durata di 1 anno di servizio civile, e 2 con progetti Dote Comune.

Il Servizio Civile è un’opportunità aperta a tutti i giovani con un’età compresa tra i 18 anni e i 29 anni non compiuti. I 2 volontari di servizio civile saranno impiegati 1 in attività presso l’Ufficio Cultura Biblioteca e 1 presso i Servizi Socio-educativi.

L’impegno richiesto è di 30 ore a settimana, con una retribuzione mensile di 433,80 euro. Il Comune effettuerà una selezione dei volontari in base alle domande pervenute.

Le domande potranno esser presentate: – Allo sportello del Comune di Ispra entro le ore 12,30 di Venerdì 28 settembre 2018; – Solo in data venerdì 28 settembre 2018 entro le ore 18.00 presso lo sportello ANCI Lombardia di Via Rovello 2 Milano –

Per le domande inviate a mezzo raccomandata fa fede la data di invio.

Con il bando DoteComune 3/2018 invece verranno selezionati n° 2 tirocinanti per i servizi socio- educativi del Comune – 1 tirocinio di 3 mesi in area servizi socio-educativi e assistenza; – 1 tirocinio di 9 mesi in area servizi socio-educativi e trasporti L’impegno richiesto è di 20 ore a settimana con una retribuzione mensile di 300 euro.

Domande di partecipazione entro le ore 12 del 18 Settembre 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

“Sono occasioni importanti – dichiara il Sindaco di Ispra, Melissa De Santis – perché permettono ai giovani o alle persone disoccupate di acquisire esperienze e competenze che possono poi spendere nella ricerca di una nuova occupazione. E tutte le persone che in questi anni hanno partecipato ai nostri progetti di Servizio Civile e Dote Comune, conclude il Sindaco, sono poi riuscite a trovare lavoro”.

Tutte le informazioni e la modulistica per la presentazione delle domande sia di Servizio Civile che di Dote Comune sono pubblicate sul sito del Comune comune.ispra.va.it